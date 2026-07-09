Kaçan Hükümlü 4 Metreden Atlayarak Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde polisten kaçarken 4 metre yüksekten atlayarak kolu ve kafasını kıran firari hükümlü hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (27) isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Adrese gelen ekipleri karşısında gören O.K., kaçmak için yaklaşık 4 metre yükseklikteki binadan aşağı atladı.

Tedavisinin ardından cezaevine

Beton zemine düşerek kolunu ve kafatasını kıran firari şüpheliye ilk müdahale, ihbarla adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Hastanede devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan hükümlü, kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi. - İZMİR