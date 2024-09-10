Motosiklet Sürücüleri Polisle Kaçtı

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Kaçan motosiklet sürücülerini polis kovaladı

ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kaçan motosiklet sürücüleri ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesi Tuzla mahallesinde iki motosiklet sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı polis ekiplerinden kaçtı. Polis ile motosiklet sürücüleri arasında yaşanan kovalamaca bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kovalamaca sonucunda motosiklet sürücülerinden birisini polis yakaladı. Diğer sürücünün de yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi.