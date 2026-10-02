Kadıköy'de binada çıkan yangında 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kadıköy'de binada çıkan yangında 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi dumandan etkilendi

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Kadıköy\'de binada çıkan yangında 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi dumandan etkilendi
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Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın giriş katında elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlardan 14'ü itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükseldiği iddia edilen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar pencerelerden "İmdat" diye yardım isterken, itfaiye ekipleri 14 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yangın nedeniyle bina yoğun dumanla kaplanırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar pencerelere çıkarak "İmdat" diye bağırıp yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu 14 kişi binadan tahliye edildi.

5 kişi dumandan etkilendi

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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