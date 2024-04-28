Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü

Kadıköy'de bir binanın otoparkında bulunan araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otoparktaki 2 araca daha sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle söndürüldü. Olay 02.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 2 araca sıçradı. Yangını görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yangını gören Ali Mert, 'Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş' ifadelerini kullandı.

28.04.2024 04:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü

İSTANBUL - Kadıköy'de bir binanın otoparkında bulunan araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otoparktaki 2 araca daha sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle söndürüldü.

Olay 02.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 2 araca sıçradı. Yangını görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Yangını gören Ali Mert, "Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kadıköy, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:51 Bolu’da toz taşınımı etkisi Gökyüzü kırmızıya büründü Bolu'da toz taşınımı etkisi! Gökyüzü kırmızıya büründü
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 04:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement