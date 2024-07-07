Kadıköy'de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs serbest bırakıldı

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Kadıköy'de bir eğlence mekanında rahatsızlık veren 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra tekrar gelerek mekana kurşun yağdırdı. Olayda konu ile ilgisi olmayan bir kişi yaralandı. Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı.

07.07.2024 16:14
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Kadıköy'de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada Eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs serbest bırakıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de eğlence mekanında rahatsızlık veren 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrılan şahıslar tekrar gelerek işletmeye kurşun yağdırdı. Olayda konu ile ilgisi olmayan bir kişi yaralandı. Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Geçtiğimiz Cuma günü Kadıköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında rahatsızlık verdiği belirtilen 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldı. Şahıslar ve personeller arasında sokak üzerinde arbede çıktı. Olay yerinden ayrılan şahıslar eğlence mekanına tekrar gelerek kurşun yağdırdı. Emniyet ekipleri, saldırıda olay yerinden geçmekte olan ve konu ile ilgisi olmayan O.A. isimli şahsın silah ile yaralandığını ve hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Olayı gerçekleştiren saldırganlardan T.G . isimli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

İşyeri çalışanı tarafından diğer müşterilere rahatsızlık vermeleri sebebiyle iki şahsın dışarı çıkarıldığı, bu esnada aralarında çıkan tartışma sonucunda arbede yaşandığı ve şahısların olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen şüpheli şahıslardan birinin işyerine doğru silah ile ateş ettiği ve daha sonra ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Kadıköy, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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