Kadıköy'de kaçak toprak döken ehliyetsiz sürücüye 287 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de kaçak toprak döken ehliyetsiz sürücüye 287 bin TL ceza

Kadıköy\'de kaçak toprak döken ehliyetsiz sürücüye 287 bin TL ceza
11.06.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de boş arsaya kaçak toprak döktüğü belirlenen ehliyetsiz ve plakasız kamyon sürücüsü ile araç sahibine toplam 287 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 30 gün, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

Kadıköy'de boş arsaya kaçak toprak döktüğü tespit edilen; ehliyetsiz ve plakasız şekilde yakalanan kamyon sürücüsü ile araç sahibine toplamda 287 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şehit Emin Çölen Sokak üzerinde meydana geldi. Boş bir arsaya plakası olmayan bir kamyonun toprak döktüğü yönündeki tespitler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kaçak döküm yapan aracın 34 PMV 343 plakalı Fargo marka mavi renkli bir kamyon olduğu belirlendi. Sürücü koltuğundaki K.K.'nin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, şahsın sürücü belgesinin 100 ceza puanını doldurması sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihinde iki ay süreyle iptal edilmiş olduğunu ortaya çıkardı.

Trafik polisi ekiplerince hem sürücüye hem de araç sahibine kanunun ilgili maddelerinden adeta ceza yağdı. Sürücü K.K.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 23/4 maddesi uyarınca (Tescilli aracı plakasız kullanmak) 46 bin TL, 36/3-b maddesi uyarınca (Sürücü belgesi geçici iptal edildiği halde araç kullanmak) 200 bin TL ve 47/1-d maddesi uyarınca (Trafik güvenliğini ve düzenini ilgilendiren diğer yasaklara uymamak) bin TL ceza kesildi. Öte yandan aracını ehliyetsiz kişiye kullandırmaktan dolayı araç sahibine de 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü K.K.'nin sürücü belgesi 30 gün süreyle geçici olarak geri alınırken, kaçak dökümde kullanılan kamyon ise 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Trafik ekipleri, çevre kirliliğine ve yol güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Çevre, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kaçak toprak döken ehliyetsiz sürücüye 287 bin TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülhanım Yavuz Gülhanım Yavuz:
    kadıköyde böyle olaylar arttı son zamanlarda ya şehir ciddi bir problem yaşıyo çevre kirliliği trafik kaotikleşti fırsat bulunca herkes kendi kuralını yapıyo bu kontroller devam etmeli kesinlikle ama şu kaçak dökümleri merkezi olarak engellemenin yolu yok mu başkaca çözüm aramamız gerekmiyo mu 0 0 Yanıtla
  • Latife Kaplan Latife Kaplan:
    287 bin lira ceza kesilmiş ama asıl soru şu acaba bu para gerçekten toplanabilecek mi yoksa sadece kağıt üzerinde mi kalacak çünkü bizim burada böyle şeyler çoğunlukla unutuluyo 0 0 Yanıtla
  • Tülay Yazan Tülay Yazan:
    allah bu ülkeyi kurtarsın artık her gün başka bir kanunsuzluk çıkıyo bu adamlar ehliyeti iptal edilmiş birisi araç kullanıyo ne zaman bu kaos bitecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

18:52
86 yaşındaki Al Pacino’nun son halini görenler inanamadı
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:02:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de kaçak toprak döken ehliyetsiz sürücüye 287 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.