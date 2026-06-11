Kadıköy\'de kaçak toprak döken ehliyetsiz sürücüye 287 bin TL ceza

Kadıköy'de boş arsaya kaçak toprak döktüğü tespit edilen; ehliyetsiz ve plakasız şekilde yakalanan kamyon sürücüsü ile araç sahibine toplamda 287 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şehit Emin Çölen Sokak üzerinde meydana geldi. Boş bir arsaya plakası olmayan bir kamyonun toprak döktüğü yönündeki tespitler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kaçak döküm yapan aracın 34 PMV 343 plakalı Fargo marka mavi renkli bir kamyon olduğu belirlendi. Sürücü koltuğundaki K.K.'nin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, şahsın sürücü belgesinin 100 ceza puanını doldurması sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihinde iki ay süreyle iptal edilmiş olduğunu ortaya çıkardı.

Trafik polisi ekiplerince hem sürücüye hem de araç sahibine kanunun ilgili maddelerinden adeta ceza yağdı. Sürücü K.K.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 23/4 maddesi uyarınca (Tescilli aracı plakasız kullanmak) 46 bin TL, 36/3-b maddesi uyarınca (Sürücü belgesi geçici iptal edildiği halde araç kullanmak) 200 bin TL ve 47/1-d maddesi uyarınca (Trafik güvenliğini ve düzenini ilgilendiren diğer yasaklara uymamak) bin TL ceza kesildi. Öte yandan aracını ehliyetsiz kişiye kullandırmaktan dolayı araç sahibine de 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü K.K.'nin sürücü belgesi 30 gün süreyle geçici olarak geri alınırken, kaçak dökümde kullanılan kamyon ise 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Trafik ekipleri, çevre kirliliğine ve yol güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. - İSTANBUL