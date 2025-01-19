Kadıköy'de Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy'de Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'de Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bağdat Caddesi'nde 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarpan sürücü serbest kalırken, kaza görüntüleri ortaya çıktı.

19.01.2025 16:20
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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 22 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, bugün Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"Hızlı olduğunu kabul ediyor"

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

"Biz hayat mücadelesi verirken nezarette bile tutmadılar"

Kandemir, "Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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