Kadıköy'de Trafik Kazası: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kadıköy'de Trafik Kazası: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'de Trafik Kazası: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti
16.04.2026 14:42
Berayat Şengel yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti, sanık tutuklandı.

Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hakkında 5 suç kaydı bulunan sanık Azad Baran Hışım "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakim karşısına çıkmış ilk celsede tahliye olmuş ve itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı. Sanık Hışım'ın bugün görülen duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapan yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek istediği sırada Azad Baran Hışım (23) yönetimindeki 10 ALK 654 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 22 metre savrulan Şengel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hışım ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçmekte olan Şengel'e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Kaza tespit tutanağı ile 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu tespit edildi. Sanığın, maktulün bir anda önüne çıktığını, bu nedenle göremediğini ve frene basamadığını, panikleyerek olay yerinden kaçtığını, daha sonra polis merkezine giderek kazayı kendisinin yaptığını söylediğini ancak suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifadeleri yer aldı. Sanık Azad Baran Hışım ilk celsede tahliye edilmiş itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Azad Baran Hışım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berkay Şengel'in annesi Özlem Özeren, babası Gökhan Hasan Şengel ve taraf avukatları katıldı.

"Ne yazık ki yaşanan, basit bir trafik kazası olarak değerlendirildi"

Katılan Özlem Özeren, "Sayın mahkeme ben şuan bir anne olarak karşınızdayım. Evladımı, kurallara eksiksiz uyarak ve kendisine tanınan en temel güven alanı olan yaya geçidinden geçerken kaybettim. Devletimizin "buradan güvenle geçebilirsin" dediği Çifte Havuzlar 228 numaralı yaya geçidinde, oğlum Berkay Şengel'in hayatı bitti. Ancak ne yazık ki yaşanan, basit bir trafik kazası olarak değerlendirildi" dedi.

Tutuklu sanık Azat Baran Hışım mahkemedeki savunmasında, "Önceki ifademi tekrar ederim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 30 Nisan tarihine ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Trafik Kazası: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kadıköy'de Trafik Kazası: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
