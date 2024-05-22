Kadıköy'deki pitbull dehşetinin ardından mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi - Son Dakika
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Kadıköy'deki pitbull dehşetinin ardından mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi

Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi, mahalle sakinlerinin uzun çabaları sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Pitbullun kediye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

22.05.2024 19:41
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Kadıköy'deki pitbull dehşetinin ardından mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi

İSTANBUL - Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi, mahalle sakinlerinin uzun çabaları sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Pitbullun kediye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde pitbull cinsi köpeğin, sokak kedisine ve çevredekilere saldırması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası köpek sahibi olduğu belirlenen M.K.İ. isimli şahıs, gözaltına alındı. Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Olay sonrası konuşan mahalle sakinleri yetkilerden yardım istedi.

"Kedinin durumu iyi gibi duruyor"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Songül Çomoğlu, "Geçtiğimiz günlerde bir çift pitbull cinsi bir köpek gezdiriyordu. O esnada burada bizim mahalle olarak beslediğimiz, bakımını yaptığımız bir kedimiz vardı. Kedi köpeği görünce yavrularını korumak için köpeğe tırnak attı. Karşılık olarak da Pitbull kediyi boğazından yakaladı. Tabii kedi maalesef biraz yaralandı. Kedinin durumu şu an iyi gibi görünüyor. Zaman içerisinde daha da iyi olacak." diye konuştu.

"Bu tarz köpekleri gezdirmesinler"

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakini Hülya Özbay, "Mahallemizin kedisi pitbull saldırısı sonrası yaralandı. Katı yiyecekler şu an için tüketemiyor. Su ve süt ile besliyoruz. Bence bu pitbull cinsi köpekler yasaklanmalı. Çok tehlikeli. Zaten yaşanan olayda pitbullun ağzı da bağlı değildi. Bu tarz köpekleri gezdirmesinler. Orada çocuk da olabilirdi ben de olabilirdim. Çok tehlikeli buluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'deki pitbull dehşetinin ardından mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi - Son Dakika

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