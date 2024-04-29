Kadıköy Kalamış'ta Deniz Taksisi ve Kano Çarpışması: Kaptan, Kano Radar Reflektörü Olmadığı İçin Teması Gözükmediğini İddia Etti - Son Dakika
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Kadıköy Kalamış'ta Deniz Taksisi ve Kano Çarpışması: Kaptan, Kano Radar Reflektörü Olmadığı İçin Teması Gözükmediğini İddia Etti

Kadıköy Kalamış açıklarında meydana gelen deniz taksisi ve kano çarpışması sonucu yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Deniz taksisi kaptanı, kano radar reflektörü olmadığı için temasın gözükmediğini savundu. Şüpheli kaptan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.04.2024 14:58
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Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kanonun çarpışması sonucu kanoda bulunan iki kadın da yaralanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan deniz taksi kaptanı, "Kano, radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi" dedi.

Kadıköy Kalamış açıklarında 27 Nisan tarihinde iddiaya göre denizde seyir halinde olan deniz taksi ile, üzerinde iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yaralanarak denize düştü. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan deniz taksi kaptanı Ahmet Özkan ise adliyeye sevk edildi.

"Kano muhtemelen radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi"

Şüpheli kaptan Ahmet Özkan savcılık ifadesinde, " 'SH-FLORYA' isimli deniz takside kaptan olarak görev yapmaktayım. Çatışma anında mevcut radar ve harita sistemimiz çalışmaktadır. Fakat çatıştığımız kano suya yakın ve çok küçük olduğu için radarın çalışma prensibi nedeni ile kano muhtemelen radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi. Seyir esnasındaki hızımız ise 15 KTS olup çatışma anında 14 KTS' dir. Çatışmayı yaşadığımız esnada bir gürültü duydum. Duyduğum gürültü üzerine arıza yaptığımı düşünerek makineyi boşa aldım ve kanoyu arka tarafımda tespit ettim. Denizde bulunan bir kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevramı yaptım. Onu kurtarırken 20-25 metre açıklarında bilinci kapalı ve can yeleği olmadığı için kafası su içinde ikinci bir kano yolcusu olduğunu fark ettim" dedi.

"İlk yolcunun bir aciliyeti bulunmadığından tekneyi gemicime bırakarak denize atladım"

Şüpheli Özkan ifadesinin devamında, "İlk yolcunun bir aciliyeti bulunmadığından tekneyi gemicime bırakarak denize atladım. Bilinci kapalı kano yolcusuna ulaşıp başını suyun üzerine çıkardım ve civardaki bir yattan yardım istedim. Bahsedilen mevkiinde genellikle yelkenliler mevcut olduğu için hali hazırda dikkatli ve emniyetli seyir yapıyorduk. Hava poyraz akıntı ve rüzgar sağ tarafımızdan geliyordu. Kuvvetle muhtemel kano akıntı, rüzgar ve kürek gücünün etkisiyle bordamızdan gelip arka tarafımızdan çıktı. Üstüme düşen her şeyi yaptım. Kanonun etrafında herhangi bir güvenlik botu bulunmamaktadır" dedi.

Hakimlik, suçun niteliği, her ne kadar kuvvetli suç şüphesi mevcut ise de şüphelinin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle şüpheli Ahmet Özkan'ın 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kalamış, Kadıköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy Kalamış'ta Deniz Taksisi ve Kano Çarpışması: Kaptan, Kano Radar Reflektörü Olmadığı İçin Teması Gözükmediğini İddia Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy Kalamış'ta Deniz Taksisi ve Kano Çarpışması: Kaptan, Kano Radar Reflektörü Olmadığı İçin Teması Gözükmediğini İddia Etti - Son Dakika
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