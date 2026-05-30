Kadın Cinayeti ve Adalet Çağrısı

30.05.2026 18:11
G.K.'nin eşi tarafından öldürülmesinin ardından kızı Z.K. adalet talep etti, davanın takipçisi olacaklar.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi M.C.K. tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü öne sürülen 38 yaşındaki 5 çocuk annesi G.K.'nin kızı Z.K., yaşadıkları süreci anlatarak adalet çağrısında bulundu. Şüpheli M.C.K.'nin yakalanarak gerekli cezayı almasını isteyen Z.K., davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Mayıs'ta eşi M.C.K. tarafından silahlı saldırıyla öldürüldüğü öne sürülen 38 yaşındaki 5 çocuk annesi G.K.'nin çocukları, annelerinin ölümünün ardından adalet çağrısında bulundu. 18 yaşındaki Z.K., annesinin 15 yaşında evlendirildiğini, yaklaşık 25 yıllık evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Yaklaşık 6 yıldır Fransa'da yaşadıklarını belirten Z.K., annesinin artık yaşadığı baskılara dayanamadığını ve 2025 yılında boşanmak istediğini söyledi. Boşanma sürecinin başlamasının ardından annesinin tehdit edildiğini öne süren Z.K., yaklaşan dava süreci nedeniyle annesinin Türkiye'ye yerleşme kararı aldığını anlattı.

Annesinin, ablası ve küçük kız kardeşiyle birlikte Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini ifade eden Z.K., olayın 20 Mayıs'ta Doğubayazıt'ta yaşandığını söyledi. Z.K.'nin anlatımına göre M.C.K., annesi ile kardeşlerinin bulunduğu yere araçla geldi. Ablasının kendisini korumaya çalıştığını öne süren Z.K., daha sonra annesinin çocuklarına zarar gelmemesi için uzaklaşmaya çalıştığını, ancak silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

Olayın annesinin yanında bulunan ablası ve küçük kız kardeşinin gözleri önünde gerçekleştiğini belirten Z.K., yaşananların ardından büyük bir yıkım yaşadıklarını söyledi. Annesinin yeni bir hayat kurmak istediğini ifade eden Z.K., buna fırsat bulamadan hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirten Z.K., "Çocuklar olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Annemizi kaybettik. Çok zor günler geçiriyoruz. Tek isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. M.C.K.'nin yakalanmasını ve gerekli cezayı almasını istiyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Bugün bizim annemiz öldü, yarın başka kadınlar zarar görmesin istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

