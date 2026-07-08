Kadın Polislerden Huzur ve Temizlik Çağrısı - Son Dakika
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Kadın Polislerden Huzur ve Temizlik Çağrısı

08.07.2026 08:36
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Tekirdağ'da kadın polisler, sahilde esnafa ve vatandaşa çevre temizliği ve kamu düzeni hakkında broşür dağıttı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadın polisler, sahildeki esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak çevre temizliği, kamu düzeni ve Kabahatler Kanunu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yaz sezonunda yoğunluk yaşanan Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Sahili'nde vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kadın polis ekipleri, sahil bandı, kumsal ve bölgedeki işletmeleri tek tek ziyaret ederek hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı. Ekipler, hem vatandaşları hem de sahil esnafını çevre temizliği, kamu düzeni, gürültü kirliliği ve Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanabilecek idari yaptırımlar konusunda bilgilendirdi.

Dağıtılan broşürlerde, "Değirmenaltı Sahilinde Huzuru Birlikte Koruyalım" sloganıyla tabiatın korunması, sahilin ortak yaşam alanı olduğu bilinci, ailelerin ve çocukların güvenliğinin önemi ile kamu düzenini bozan davranışlara karşı sıfır tolerans anlayışı anlatıldı.

Broşürde vatandaşlardan çevreyi kirletmemeleri, yüksek sesle müzik ve gürültüden kaçınmaları, sahilde temizlik kurallarına uymaları, ailelerin huzurunu bozacak davranışlardan uzak durmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi. Ayrıca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün WhatsApp ihbar hattı 0 (552) 155 59 59 numarası da vatandaşlarla paylaşıldı.

Esnafı da ziyaret eden polis ekipleri, işletme sahiplerine çevre düzeni, gürültü kuralları ve kamu düzeninin korunmasına yönelik sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Ekipler, yaz sezonu boyunca sahilde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Broşürün ikinci bölümünde ise 2026 yılı Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezalarına yer verildi. Emre aykırı davranış, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması, kimlik ibrazından kaçınılması, evsel ve inşaat atıklarının çevreye bırakılması gibi fiillerde uygulanacak para cezaları ayrıntılı şekilde vatandaşlara aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın Polislerden Huzur ve Temizlik Çağrısı - Son Dakika

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