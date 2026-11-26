Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Araştırmacı Yazar Özlem Özbek'in katılımıyla düzenlenen seminer ve imza günü programı gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında emekli polis memuru ve araştırmacı yazar Özlem Özbek, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen seminer ve imza gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan seminerde Özlem Özbek, şiddetin önlenmesinde herkese düşen sorumlulukları ve dayanışmanın önemini ele aldı. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleşen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen seminer ve imza günü programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Araştırmacı Yazar Özlem Özbek seminerin ardından okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.