Kadirli\'de Batarya Patladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cep telefonu teknik servisi işleten İlbey İsmail Şen, tamir ettiği cep telefonunun bataryasının aniden alev alması üzerine cihazı çalışma masasının üzerine attı. Bu sırada batarya patlarken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Savrun Mahallesi'nde bulunan teknik serviste cep telefonu tamiri sırasında bataryadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi İlbey İsmail Şen, alev alan telefonu çalışma masasının üzerine attı. Telefonun masaya düşmesiyle batarya patlarken, Şen iş yerinde bulunan yangın tüpüyle alevleri kısa sürede söndürdü. Yaşanan olayda iş yerinde herhangi bir hasar oluşmazken, İlbey İsmail Şen batarya arızasının müşteriye ait cihazdan kaynaklanmasına rağmen mağduriyet yaşanmaması için telefonun zararını kendisinin karşıladığını belirtti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kalitesiz ve kaynağı belli olmayan garanti verilmeyen bataryaları kesinlikle taktırmayın diyen İlbey İsmail Şen, "Bugün mağazamızın teknik servis bölümünde meydana gelen elim bir kazada bir bataryamız patladı. Neyse ki olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.

Bu kaza bize bir kez daha gösterdi ki kaynağı belli olmayan kalitesiz bataryaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bize kanıtlamış oldu. Teknik servis ekibi olarak müşterilerimize, vatandaşlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kalitesiz ve kaynağı belli olmayan garantisiz, özellikle bunu belirteyim, garanti verilmeyen bataryaları kesinlikle taktırmayın. Batarya bize ait olmamasına rağmen, bataryanın sorumluluğu bize ait olmamasına rağmen yine de müşterimizin mağduriyetini giderebilmek adına bütün masrafları mağazamız karşılayacak. Müşterimizi mağdur etmeyeceğiz."diye konuştu.