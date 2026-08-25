Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sarı-lacivertli takıma dönebileceği iddiaları heyecan yaratırken, yönetimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, milli futbolcu için "Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

2023-24 sezonunun sonunda 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldiği öne sürülmüştü.

Milli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe dönmeye sıcak baktığı yönündeki iddiaların ardından Cihan Kamer'den gece yarısı açıklaması geldi.

"MAALESEF BU SENE BERABER OLAMIYORUZ"

Ferdi Kadıoğlu'nun kendisini sosyal medyada yeni takibe aldığı yönündeki bir paylaşıma yanıt veren Kamer, şu ifadeleri kullandı:

"Ferdi'yle senelerdir tanışır ve takipleşiriz, aramızda gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Kendisi tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip."

Kamer açıklamasının devamında transfer iddialarına da açıklık getirdi:

"Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz. Ama onun tüm kalbiyle bizi desteklediğini bilmek bile benim için çok kıymetli. Ferdi'nin Fenerbahçeliliğini de, karakterini de yakından bilen biriyim. Yeri bende her zaman çok ayrı."

TRANSFER İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

Cihan Kamer'in "Bu sene beraber olamıyoruz" sözleri, Ferdi Kadıoğlu'nun bu transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönmesi yönündeki beklentileri boşa çıkardı.