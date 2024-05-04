Kağıthane'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Kağıthane'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

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Kağıthane'de park halindeki bir aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişi, kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Şahsın kimliği belirlenirken, araçta bulunan silah ve ceset otoparka çekildi.

04.05.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Kağıthane'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

İSTANBUL - Kağıthane'de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FKB 274 plakalı bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kağıthane\'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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