Kağıthane\'de \'Pamuk\' isimli ördek taksici tarafından ezilerek öldürüldü

Kağıthane'de 'Pamuk' isimli ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü söyleyen Anahıt Khachatryan, adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Gözyaşları içerisinde açıklama yapan Khachatryan, "Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu" dedi.
Kağıthane'de 10 Mart tarihinde, 2 senedir sahiplendiği 'Pamuk' isimli Pekin ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü söyleyen Anahıt Khachatryan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından ifade veren Khachatryan, "10 Mart 2024'de araçları girmesi yasak olan ve buna ilişkin tabela olan sokakta meşhur Pekin ördeğimle birlikte yürüdüğüm sırada ticari taksi ördeğimi ezdi. Şoföre ördeğimi veterinere götürmesini istedim. Bana 'ne istiyorsan yap, ben hiçbir yere götürmeyeceğim' diyerek küfürlü şekilde hakaret etti. Ben veterinere gittim, ördeğim ameliyat edildi ancak evde 03.00 sıralarında öldü. Bu şekilde ördeğimi ezerek öldüren araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim. Şahsın tespit edilmesini talep ederim, bizim mahallede bulunan taksi durağında çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
"Maddi, manevi davacıyım. O bir can, bizim gibi bir can"
Konuya ilişkin açıklama yapan Anahıt Khachatryan, Emrenistan uyruklu olduğunu ve 19 seneden beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Benim bir ördeğim var, ismi Pamuk. 2 senedir ona ben bakıyorum. Çocuğum gibi, onun annesi gibiyim. O gün akşamüzeriydi bir dakikanın içinde taksi ona vurdu ve hayvan yerinden kıpırdamadı. Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş. Hayvana Vurmuş. Hayvana vurduktan sonra taksiden çıktığında cep telefonu ile konuşmak üzereydi. Telefonu açık elinde taksiden çıktı ve pişkin pişkin 'ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim' dedi. Herkese yalvarıyorum, ne olur bana yardımcı olun. Ben ona yalvardım, 'ne olur bu hayvanı veterinere götürelim' dedim. Bana 'yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım, sen ne istiyorsan yap, benden uzak dur benim başıma bela olma' dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece saat 03.30'da hayvan öldü. Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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