Kağıthane'de market çalışanı sürücüye saldırdı, Çağlayan'da yabancı uyruklular arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Kağıthane'de market çalışanı sürücüye saldırdı, Çağlayan'da yabancı uyruklular arasında kavga çıktı

Kağıthane\'de market çalışanı sürücüye saldırdı, Çağlayan\'da yabancı uyruklular arasında kavga çıktı

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde bir market çalışanı, dükkan önüne park etmek isteyen sürücüye saldırdı. Çağlayan Mahallesi'nde ise bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu şahıslar arasında sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Her iki olay da vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

17.04.2024 11:32
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Kağıthane'de market çalışanı iddiaya göre, dükkan önüne park etmek isteyen sürücüye saldırdı. Çağlayan'da ise yabancı uyruklu şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda market çalışanı iddiaya göre, dükkan önünde mal indirmek veya park etmek isteyen sürücüleri sert biçimde uyarmaya başladı. Bir sürücü uyarıyı dikkate almayınca taraflar arasında kavga çıktı. Tekmeli ve yumruklu kavgayı çevredeki esnaflar güçlükle ayırdı.

Yabancı uyruklular birbirine vurdu

Çağlayan Mahallesi'nde ise yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yine çevre esnafı ayırmayı başardı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de market çalışanı sürücüye saldırdı, Çağlayan'da yabancı uyruklular arasında kavga çıktı - Son Dakika

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