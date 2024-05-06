Kağıthane'de polisten kaçışın sonu kazayla bitti: Ters yöne girince ambulansla çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de polisten kaçışın sonu kazayla bitti: Ters yöne girince ambulansla çarpıştı

Kağıthane\'de polisten kaçışın sonu kazayla bitti: Ters yöne girince ambulansla çarpıştı

Kağıthane'de polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Şahıslardan birinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

06.05.2024 22:22  Güncelleme: 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de polisten kaçışın sonu kazayla bitti: Ters yöne girince ambulansla çarpıştı

İSTANBUL - Kağıthane'de polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Şahıslardan birinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane Seyrantepe'de önceki ay meydana gelen olayda, akşam saatlerinde motosikletle seyreden Burak Öztürk ve Atilla Şengül polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra caddeye ters istikametten giren motosikletli hızla kaçmaya devam etti. O esnada motosikletli karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ayağından yaralanırken, onlara ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Çarptıkları sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı

Müdahale sonrası yaralı iki şahıs, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ise şahısların aranmasının olduğu ve bu yüzden ihtara uymayıp kaçtıkları ortaya çıktı. Ayrıca şahıslardan birinin üstünden de bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de polisten kaçışın sonu kazayla bitti: Ters yöne girince ambulansla çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas “ateşkes“ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas "ateşkes" dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
19:38 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de polisten kaçışın sonu kazayla bitti: Ters yöne girince ambulansla çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement