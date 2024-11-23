Kağıthane'de Sağanak Yağışa Yakalanan Sürücü Kurtarıldı

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Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir kadın sürücü, otomobiliyle su birikintisi içinde kaldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Seyrentepe Tem Otoyolu'na bağlı Ankara istikametine giden cadde üzerinde meydana geldi. Kadın sürücü, sağanak yağış nedeniyle biriken suyun içinde kaldı. Kadın kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından güzergah trafiğe kapatıldı. Öte yandan, ekiplerin suyu tahliye etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL