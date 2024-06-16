Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kağıthane'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, Tofaş Kartal marka otomobil refüjü aşarak taksiyle kafa kafaya çarpıştı ve olay yerinde savaş alanına döndü. İtfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde tek yönlü trafiğe kapatıldı.

16.06.2024 16:44
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Kağıthane'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Refüjü aşıp taksiyle kafa kafaya çarpışan Tofaş Kartal marka otomobilin adeta dağıldığı kazada, olay yeri savaş alanına döndü.

Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kağıthane istikametine doğru ilerleyen Tofaş Kartal marka otomobilin sürücüsü, aracın hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp, karşı yöne geçti. Kontrolden çıkan otomobil, Hüseyin Can'ın kullandığı içinde yolcu bulunan 34 TCM 41 plakalı ticari taksiyle kafaya kafaya çarpıştı. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada takside bulunan kadın yolcu ve sürücü Hüseyin Can'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sevk edilen itfaiye ekipleri, Kartal araca sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Zincirleme kazaya neden olduğu ileri sürülen Kartal model otomobilin ön tarafının dağıldığı görüldü. Öte yandan, kaza nedeniyle cadde tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Taksi şoförü Hüseyin Can yaptığı açıklamada, "Karşı şeritten gelip, yola atlayıp üstüme vurdular. Araba Kartal modeldi. Kafa kafaya girdiğimiz için hızını anlayamadım. Arabada kadın yolcu vardı, yaralı. O arabada ise 3 yaralı vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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