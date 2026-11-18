Kahramanmaraş Onikişubat'ta 6 araçlı kazada 5 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve toplam 6 aracın kaza yaptığı olayda 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil kaza yaptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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