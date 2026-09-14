Kahramanmaraş'ta 38 yıl hapis cezası bulunan hükümlü polis tarafından yakalandı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. polis ekiplerince yakalandı.
Ö.K., işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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