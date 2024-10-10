Kahramanmaraş'ta 4 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş\'ta 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 4 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

10.10.2024 16:07
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık ve kasten yaralamadan hapis cezası alan firari 4 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01 Ekim- 10 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmaktan" 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.S. (44), "hırsızlık" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Ş.U. (32) ve yine "hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.K. (20) ile "Kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan Ç.E. (39) isimli hükümlü yakalandı. Ayrıca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli de yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 4 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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