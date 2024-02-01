Kahramanmaraş\'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

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55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Müstakil evde tek yaşayan İbrahim Fedakar'dan gün içerisinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ve oğlunun ise şehir dışında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.