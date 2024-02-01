 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

Kahramanmaraş\'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Fedakar, evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Fedakar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Müstakil evde tek yaşayan İbrahim Fedakar'dan gün içerisinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ve oğlunun ise şehir dışında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Olaylar, Güvenlik, Soruşturma, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement