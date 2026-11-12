Kahramanmaraş'ta aranan 3 hükümlü 11 ve 14 yıllık cezalarla tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan 3 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A., kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile yine kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.

Hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.