Kahramanmaraş\'ta Asayiş Operasyonları

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Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 109 şüpheliden 70'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir haftalık operasyonel faaliyetlerini yayımladı. Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 13 şüpheli olmak üzere toplam 109 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

Şüphelilerden 112,21 gr metamfetamin, 1,43 gr esrar, 352,17 gr bonzai, 220 sentetik ecza, 5 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ