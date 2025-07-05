Kahramanmaraş\'ta Bahçe Yangını

Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda çıkan bahçe yangınına müdahale başladı.

Yangın, Ahır Dağı zirvesindeki bir bahçede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanları görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye ormana bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin bögleye ulaştığı ve yangına müdahaleye başladığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ