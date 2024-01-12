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Kahramanmaraş'ta Bebek Maması Kabında Uyuşturucu Saklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Bebek Maması Kabında Uyuşturucu Saklayan Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan aramada, M.M.Y. isimli şahsın bebek maması içerisine uyuşturucu sakladığı tespit edildi. Toplamda 566,42 gram uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ta Bebek Maması Kabında Uyuşturucu Saklayan Şüpheli Tutuklandı
12.01.2024 - 17:39,
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Kahramanmaraş'ta bebek maması kabına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Pazarcık ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada M.M.Y. isimli şahsın, bebek maması içerisine uyuşturucu sakladığı belirlendi.

Yapılan aramalarda bebek maması kaplarına gizlenmiş vaziyette toplam 566,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Bebek Maması Kabında Uyuşturucu Saklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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