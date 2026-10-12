Kahramanmaraş'ta engelli Onur Toy'un ölümü davasında savcı iki sanığa müebbet istedi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta engelli Onur Toy'un ölümü davasında savcı iki sanığa müebbet istedi

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Kahramanmaraş\'ta engelli Onur Toy\'un ölümü davasında savcı iki sanığa müebbet istedi
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Kahramanmaraş'ta 1 Eylül'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden yüzde 50 engelli 34 yaşındaki Onur Toy'un davasında savcı, biri tutuklu iki sanık için müebbet hapis istedi. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması 27 Kasım'da görülecek.

Kahramanmaraş'ta evine giderken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden yüzde 50 engelli 34 yaşındaki Onur Toy'un ölümüne ilişkin davada, biri tutuklu iki sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 1 Eylül'de Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaförden çıkarak evine giden Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Toy, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından F.G. ve yanında bulunan E.Ç. kaçtı. Toy'un bıçaklandığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan F.G. tutuklanırken, E.Ç. serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan yargılanan iki sanığın son duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi kapsamında her iki sanığın da müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karar duruşmasının 27 Kasım'da yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaGüncelSon Dakika

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