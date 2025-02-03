Kahramanmaraş\'ta Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı

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Kahramanmaraş'ta freni patlayan hafriyat kamyonu önce halk otobüsüne daha sonra alanda bulunan iş yerine çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada kamyonun otobüse çarptığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde meydana geldi. Kum taşıyan 46 NV 396 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon önce 46 H 0239 plakalı halk otobüsüne daha sonra ise caddedeki dükkanlara çarparak devrildi.

Otobüs şoförü ve 5 yolcunun yaralandığı kaza, halk otobüsünün araç içi kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyonun yokuş çıktığı esnada bir anda freninin patladığı, manevralar yaparak durmaya çalıştığı görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ