Kahramanmaraş\'ta İnşaat İşçisi Düştü

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Z.G. (63) inşaatın 5. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, inşaat düşen işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ