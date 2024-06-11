Kahramanmaraş'ta inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Geçici depo olarak kullanıldığı belirlenen yerde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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