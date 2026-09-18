Kahramanmaraş\'ta iş makinesinin çarptığı 18 yaşındaki işçi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta iş makinasının çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Göksun-Andırın karayolu Adıyaman Pınarı mevkiinde meydana geldi. Bölgede yürütülen yol yapım ve genişletme çalışmaları esnasında araç trafiğini yönlendirme görevini üstlenen işçi Emre İspir, iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç için Andırın ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camii'nde cuma namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Emre İspir'in cenazesi gözyaşları içinde Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.