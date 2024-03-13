Kahramanmaraş\'ta İstinat Duvarı Çökerek Toprak Kayması Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çökerken toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda çok sayıda araç zarar gördü.
Olay, Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki istinat duvarı bir anda çökerek toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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