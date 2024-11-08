Kahramanmaraş\'ta Kaçak Tarihi Eser Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ile 75 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste kaçak tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese yapılan baskında 1 asker görünümlü 7.5 santim uzunluğunda heykelcik, 1 adet 3 santim uzunluğunda heykelcik, 1 insan başı görünümlü 4 santim uzunluğunda heykelcik, 1 anahtar görünümlü 9 santim uzunluğunda obje, 1 tunç madeninden yapıldığı değerlendirilen üzerinde insan figürleri bulunan obje, 112 santim uzunluğunda metal obje, 4 farklı büyüklüklerde ve şekillerde taş olduğu değerlendirilen sikke büyüklüğünde obje, yaklaşık 20-25 kilo ağırlığında sütun parçası olduğu değerlendirilen taş obje ve 75 farklı büyüklüklerde sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ