Kahramanmaraş\'ta Kayıp 85 Yaşındaki Adam için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta evinden ayrılan ve kaybolan 85 yaşındaki vatandaşın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayır Mahallesi'nde hafta sonu kaybolan 85 yaşındaki Duran Maniş için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler kayıp vatandaşı bulmak için zamanla yarışıyor.

Arama çalışmaları, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde yürütülüyor. Çalışmalara gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. ATV-UTV Kahramanmaraş ekibinin yanı sıra AKUT ve jandarma ekipleri de arama faaliyetlerine katılıyor. Köy korucuları ve yöre halkının da arama çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Yeğen Aziz Maniş, "Kaybolan amcamdı 85 yaşlarında bizimle kalıyordu en son köyün üst bölgesinde bir yakın akrabamız görmüş ve ondan beridir de kayıp. Genellikle o bölgelere çıkıyor ve geziyor akşam olunca eve dönüyordu. Akli dengesi yerinde sadece konuşmuyor kulakları az duyuyordu. Arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

ATV-UTV Kahramanmaraş ekip başkanı Bilal Toydemir ise, "Kayıp vatandaşın bulunmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Biz Kahramanmaraş'ta her zaman halkımızın ve devletimizin yanındayız. Vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Arama faaliyetine katılan gönüllü ATV motor kullanıcı Mehmet Emin Vakkasoğlu, "Hızlı müdahale anlamında arazide arama faaliyetine katkı sunuyoruz. Umutluyuz kayıp vatandaş kısa sürede bulunacaktır" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ