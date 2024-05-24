Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

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Kola tutkunlarını yıkan haber! Yapılan zam öyle böyle değil

Canlarını hiçe sayıp otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde seyir halindeki 2 gencin şovu kazayla noktalanırken, yanlarında seyreden otomobilin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir grup motosikletli genç, bulvar üzerinde kornalarını çalarak seyir halindeyken, aralarında biri motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 genç hafif şekilde yaralanırken, yanlarında seyir halinde bulunan otomobilin altında kalmaktan ise son anda kurtuldular.

Gençlerin o anları diğer motosikletçiler tarafından görüntülendi.