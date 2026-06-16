Otomobil göle düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil göle düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Kumaşır Mahallesi'nde bulunan Kumaşır Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle savruldu.

Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan M.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göl içerisinde bulunan aracı yürütülen çalışma sonucu sudan çıkarttı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ