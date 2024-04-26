Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş\'ta su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde meydana gelen olaylarda, su kuyusuna düşen bir inek ve bir koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İnek ve koyun, uzun uğraşlar sonucu sağ salim sahiplerine teslim edildi.

26.04.2024 09:31
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Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlk olay, Elbistan ilçesi Gücük Mahallesi'nde meydana geldi. Merada otlanan koyunlardan biri su kuyusuna düştü. Sahibinin kurtaramadığı koyunu bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan koyuna itfaiye aracından çekilen hortum ile su verildi.

Diğer olay ise Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde yaşandı. Çevrede otlanan inek bir anda su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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