Kahramanmaraş'ta meydana gelen tır kazasında sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi Edebiyat Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan tır ise hurdaya döndü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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