Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Afşin ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaça sürücünün kullandığı araçta satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 03 Aralık günü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Kuşkayası Mahallesinde meydana geldi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.A.'nın (41) kullandığı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü durmayarak kaçtı. Kaçarken de araçtan malzeme attığı görüldü. Kısa süren kovalamanın ardından araç durdurulup sürücü yakalandı. Araçta bulunan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu kullanımı için malzeme ele geçirildi. Çevrede yapılan aramada ise; 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli S.A. ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ