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Kahramanmaraş'ta yaban hayvanlarına ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada belirlenen adreste arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, yurtdışından kaçak yollarla getirilen ve satışı yapılan 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait trofeler ele geçirildi.

İzinsiz trofe bulunduran ve ticaretini yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ