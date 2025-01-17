Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde çelik mutfak eşya üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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