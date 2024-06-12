Kahramanmaraş'ta Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Kahramanmaraş'ta iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kadınların birbirlerinin saçını çekerek kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 36012'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Yol ortasında birbirinin saçına yapışarak kavga eden kadınları çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.
Kadınların yol verme kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ
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