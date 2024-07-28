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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor,

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı Fırnız mevkiindeki piknikçilerin bulunduğu alanda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiyesi 5 araç ve 10 personel ile müdahale ederken, orman bölge ekipleri ise 60 kara aracı ile müdahale ediyor. Gün boyu 5 hava aracının müdahale ettiği yangına 200 personel müdahale ediyor. Havanın kararmasıyla hava araçları bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin gayretini sürdürdüğü ve yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için tüm tedbirler alındığı belirtildi.