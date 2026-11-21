Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine iplik balyası düşen 21 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalıştığı sırada üzerine iplik balyası düşen 21 yaşındaki Cabbar Çelikoğlugil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırılan genç işçi kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.