Kahramanmaraş Türkoğlu'nda iplik balyası düşen işçi 21 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir iş yerinde çalışan 21 yaşındaki işçinin üzerine iplik balyası düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine iplik balyası düşen 21 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalıştığı sırada üzerine iplik balyası düşen 21 yaşındaki Cabbar Çelikoğlugil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırılan genç işçi kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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