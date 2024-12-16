Kahta'da Kömür Sobası Yangını: 7 Yaralı - Son Dakika
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Kahta'da Kömür Sobası Yangını: 7 Yaralı

Kahta\'da Kömür Sobası Yangını: 7 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kömür sobasından çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

16.12.2024 00:26
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın gece saatlerinde, ilçeye bağlı Girne Mahallesi 6073 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasının borusundan çıkan kıvılcımlar koltuklara sıçradı. Kısa sürede koltuk, halı ve perdeler yanmaya başladı. Dumandan dolayı yangını fark eden ev sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kahta Beledyiesi İtfaiye Ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle döndü. Dumandan etkilenen Haci K. (48), Sabahattin K. (25), Muhammet K. (16), Kamile K. (50), Zeynep Nida K. (8), Merve K. (18) ve Ahmet K. (59) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahta'da Kömür Sobası Yangını: 7 Yaralı - Son Dakika

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