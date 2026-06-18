Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil alev alarak yandı.

Olay, Kahta-Adıyaman Karayolunun 4. kilometresindeki sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Polat yönetimindeki 02 KC 084 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin motor kısmından çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN