Kahta\'ya Yeni Başsavcı Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, yeni görevine başladı.

Kararname doğrultusunda, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Ankara'nın Polatlı Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çetin Atalay ise Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Başsavcı Atalay'ın, ilçedeki adli süreçlerin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla koordinasyon çalışmalarına vakit kaybetmeden başladığı öğrenildi.

Kahta gibi köklü ve huzurlu bir ilçede görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başsavcı Mehmet Çetin Atalay, "Kahta ilçemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine en şeffaf, en hızlı şekilde ulaşması adına tüm yargı mensuplarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışacağız." dedi. - ADIYAMAN